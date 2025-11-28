Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полиция Кубани проверяет данные о нападении неизвестного с ножом на ребенка

Полиция проверяет информацию о том, что неизвестный с ножом напал на ребенка на территории Северского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Информацию о случившемся сотрудники полиции выявили во время мониторинга публикаций в социальных сетях. По данному факту в отделе МВД России по Северскому району организовано проведение проверки. Сейчас сотрудники устанавливают личность автора публикации и обстоятельства произошедшего.

Родителей ребенка просят обратиться в полицию. Отмечается, что сообщений и заявлений в отдел Северского района о нападении не поступало.

Алина Зорина

