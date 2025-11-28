В Краснодаре заработали более 70 зимних пляжей до марта

В Краснодарском крае открыли свыше 70 зимних пляжей, которые будут функционировать до марта. Они расположены в Сочи, Геленджике, Новороссийске, Темрюкском районе и Туапсинском муниципальном округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Прибрежные территории адаптировали для межсезонного отдыха: вместо шезлонгов и зонтов установили беседки, тренажеры, спортивные площадки и тематические фотозоны. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, такой формат досуга пользуется большой популярностью среди туристов и местных жителей. Впервые зимние пляжи появились на черноморском берегу в 2020 году.

Каждый курорт по-своему организует досуговые активности на этих площадках. Зимние пляжи дают возможность гостям и жителям отдыхать у моря круглый год, получая свежие эмоции и заботясь о здоровье.

Лидером по количеству стал Сочи — там функционируют более 30 локаций, отмеченных специальными золотистыми флагами. На набережных работают точки с горячими напитками, организуются мероприятия на спортплощадках. В Новороссийске на зимних пляжах разместили шезлонги, качели и световые конструкции.

В Геленджике действуют 18 площадок в центральной части города и курортных поселках. Для отдыхающих обустроили скамейки, качели, зоны для пляжного волейбола. До конца года по всему побережью Геленджика запланированы творческие концерты и мастер-классы, семейные программы.

