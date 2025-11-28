Вчерашняя пресс-конференция Владимира Путина, на которой он прокомментировал ход мирных переговоров по Украине, вызвала заметную реакцию в зарубежных СМИ. Обозреватели отмечают, что это стало первой личной реакцией президента РФ на текущие переговоры, и анализируют дальнейшее развитие ситуации вокруг военного конфликта.

Путин прервал свое молчание по мирному плану на Украине и заявил, что Москва готова к «серьезным» переговорам

Это первый случай, когда Путин публично обсудил мирный план после бурных дипломатических переговоров между США и Украиной в последние несколько дней. Эти переговоры состоялись после сообщений на прошлой неделе о совместном плане США и России из 28 пунктов, который, по всей видимости, в значительной степени соответствовал требованиям России. Украина и ее европейские союзники поспешили подготовить ответ, внеся поправки в план и включив встречные предложения, которые обсуждались в Женеве на прошлых выходных с делегацией США во главе с госсекретарем США Марко Рубио.

Путин заявил, что готов письменно гарантировать отсутствие нападения России на Европу

Президент Владимир Путин заявил, что готов письменно гарантировать, что Россия не нападет на другое европейское государство. Он назвал утверждения о намерении Москвы вторгнуться в другую страну «ложью» и «полной чушью». Отрицание Путиным планов по новому вторжению было скептически встречено европейскими лидерами. Они указали, что ранее он неоднократно отрицал возможность вторжения России на Украину. Отвечая на вопросы об усилиях по прекращению войны на Украине, Путин выразил оптимизм в отношении проекта мирного плана, поддержанного Соединенными Штатами, заявив, что он может стать «основой для будущих соглашений».

Путин настаивает, что Украина должна отдать территорию, чтобы какое-либо соглашение стало возможно

Бескомпромиссные замечания российского президента — например, он снова назвал Владимира Зеленского «нелегитимным» — предполагают, что, несмотря на оптимизм Белого дома, имеется мало признаков какого-либо продвижения по ключевым спорным вопросам, что необходимо для завершения войны. Переговорная тактика России в последнее время перекликается с той, которую она использовала после переизбрания Трампа: Кремль сигнализирует о готовности рассмотреть возможность мирного соглашения, при этом не демонстрируя желания отступать от своих максималистских требований, большинство из которых в Киеве считают неприемлемыми и равносильными капитуляции.

Путин стоит на своих условиях — и угрожает

В отношении переговоров президент России Путин официально демонстрирует открытость к обсуждению, но твердо стоит на таком условии: если Украина не откажется от территорий, на которые претендует Россия, война продолжится. С каких именно территорий должны быть выведены украинские войска, Путин не уточнил. Путин заявил, что готов официально в ходе дипломатических переговоров в письменной форме пообещать не нападать нападения на Европу.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик