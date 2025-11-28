На Дону главбуха отдела МВД приговорили к условному сроку за хищение пособий

Главного бухгалтера отдела МВД России по Гуково Дарью Молчанову приговорили к трем годам лишения свободы условно за хищение пособий по беременности в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Судом установлено, что в декабре 2023 года Молчанова перевела на свой личный счет более 210 тыс. руб., предназначенных для выплат пособий по беременности. Еще один подобный транш на 360 тыс. руб. осужденная провела в апреле 2024 года.

Приговор суда оспорил прокурор Гуково — согласно решению апелляционной инстанции фигурантка лишена звания «старший лейтенант внутренней службы».

Наталья Белоштейн