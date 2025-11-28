Без активов и мандата

Решение об изъятии активов на 1,4 млрд рублей бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо вступило силу. Краснодарский краевой суд отклонил апелляции бывшего парламентария и его доверенных лиц. Суд поддержал позицию Генпрокуратуры, указав, что господин Напсо, нарушая запрет на предпринимательскую деятельность, фактически управлял топливными компаниями и объектами недвижимости, оформленными на аффилированных лиц. Юристы отмечают, что изъятие подобных активов является правовым механизмом, который реально возможен каждый раз, когда ответчик не доказывает законное происхождение имущества. Его реализация происходит через аукцион по рыночной цене.

Решение об изъятии активов экс-депутата Госдумы Юрия Напсо на 1,4 млрд руб. вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Краснодарский краевой суд отклонил апелляции бывшего парламентария и его доверенных лиц. Суд поддержал позицию Генеральной прокуратуры, указав, что господин Напсо, нарушая запрет на предпринимательскую деятельность, фактически управлял топливными компаниями и объектами недвижимости, оформленными на аффилированных лиц. Как отмечают юристы, изъятие подобных активов является правовым механизмом, который реально применяется и возможен каждый раз, когда ответчик не доказывает законное происхождение имущества.

Юрий Напсо избирался депутатом Госдумы V, VI, VII созывов и вошел в VIII созыв после выборов 2021 года, представляя Краснодарский край и Ростовскую область. Господин Напсо занимал должности заместителя и первого заместителя председателя комитета по государственному строительству и законодательству.

С конца 2023 года депутаты отмечали длительное отсутствие на заседания парламента и обсуждали возможность лишения мандата за систематические прогулы. К концу 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил официально проверить причину отсутствия. Тогда же стало известно о параллельных проверках Генеральной прокуратуры, которые касались имущественной деятельности экс-депутата.

В октябре 2024 года Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества, оформленного на Юрия Напсо и аффилированных лиц. В суде указали, что, будучи депутатом, он фактически продолжал участвовать в коммерческой деятельности, сохраняя влияние на топливные компании и оформляя активы на доверенных лиц, среди которых были родственники и помощники.

Весной 2025 года Госдума приняла решение о лишении Юрия Напсо депутатского мандата. Основанием для такого решения стало отсутствие на заседаниях в течение 734 дней. Парламентарий обжаловал решение в Верховном суде, утверждая, что находился на лечении и восстановлении в ОАЭ и не мог присутствовать по уважительной причине. Однако Верховный суд разъяснил, что депутат может быть лишен мандата при отсутствии более 30 дней независимо от причин. Решение Госдумы было признано законным.

После лишения мандата Юрий Напсо столкнулся с новыми решениями судов. В 2025 году Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию на решение Центрального районного суда Сочи, который ранее обратил в пользу государства активы общей стоимостью 1,4 млрд руб. Апелляционная инстанция отклонила все доводы защиты и признала решение законным.

По данным объединенной пресс-службы судов края, в пользу государства изъяты активы общей стоимостью 1,4 млрд руб., в том числе 100% долей ООО «Национальная топливная компания» (НТК), «Кубаньойл» и «Сочипетрол», а также 55 объектов капитального строительства площадью 6,5 тыс. кв. м, девять земельных участков площадью 1,5 га.

Адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Филиала №78 г. Краснодара Анастасия Усенко отмечает, что по системному толкованию подпункта. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ и норм антикоррупционного законодательства имущество подлежит обращению в доход государства, если ответчик не доказал законность его приобретения. Эксперт указывает, что закон допускает привлечение не только родственников, но и близких лиц, которые могли извлечь выгоду из деятельности должностного лица. По ее словам, любое имущество, не подтвержденное законными доходами, может быть конфисковано вне зависимости от суммы. Адвокат обращает внимание на правовые позиции Конституционного суда РФ, согласно которым эта мера относится к особым правовым инструментам противодействия коррупции и направлена на защиту конституционно значимых ценностей при одновременном соблюдении баланса интересов. Также она подчеркивает, что реализация обращенного имущества происходит через аукцион по рыночной цене, установление которой регулируется законодательством об оценочной деятельности.

Госпожа Усенко подчеркивает, что взыскание 1,4 млрд руб. возможно, поскольку имущество реально существует, его стоимость подтверждена экспертной оценкой, а семья Напсо, которая проживала в служебной квартире в течение 17 лет, а теперь, как сообщали СМИ со ссылкой на самого экс-депутата, вынужденно пребывает в помещение, предназначенном для хранения лодок, не сможет туда вернуться. Решение о выселении принял Никулинский суд Москвы.

Родственников объявленного в международный розыск фигуранта дела выселили из служебной квартиры. Экс-депутат заявил журналистам, что иное имущество либо было изъято судами, либо продано для погашения долгов.

К середине 2025 года Юрий Напсо объявил о намерении обратиться в Конституционный суд, заявив, что решение Верховного суда нарушает право на охрану здоровья. Он подчеркивал, что оснований для его увольнения не было, поскольку болезнь не должна рассматриваться как неисполнение обязанностей.

Мария Удовик