В Новочеркасске контрактника приговорили к девяти годам колонии за разбой

Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима военнослужащего по контракту Александра Белозерова за два разбоя с незаконным проникновением в жилище и применением оружия (ч. 3 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде доказано, что 17 апреля 2025 года Белозеров, разбив стекла, проник в жилой дом в Шахтах, где, угрожая убийством, вырвал из рук хозяйки дома мобильный телефон, затем забрал со стола деньги и покинул место происшествия. В этом случае ущерб от его действий составил более 2 тыс. руб.

В тот же день контрактник вломился еще в один частный дом в Новочеркасске. Здесь, угрожая ножом хозяйке, он похитил два мобильных телефона и кошелек с мелочью, чем причинил ущерб потерпевшей на 6,7 тыс. руб.

Фигурант признал свою вину. До вступления приговора в силу он был заключен под стражу.

Наталья Белоштейн