Легпром Ростовской области отгрузил собственных товаров на 42 млрд рублей

В январе-сентябре 2025 года предприятия легкой промышленности Ростовской области отгрузили продукции собственного производства на 42,7 млрд руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы министерства промышленности и энергетики Ростовской области.

В этот же период в регионе текстильных изделий произведено на 23,3 млрд руб., одежды — на 17,6 млрд, кожи и изделий из нее — на 1,8 млрд руб.

В министерстве отметили, что за девять месяцев 2025 года на предприятиях легкой промышленности Ростовской области было занято более 9,2 тыс. человек.

Наталья Белоштейн