Россельхознадзор предотвратил ввоз 12,5 т зараженных мандаринов на Кубань
Специалисты Россельхознадзора предотвратили ввоз в Краснодарский край 12,5 т мандаринов, зараженных карантинным вредителем. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора
25 ноября в автомобильном пункте пропуска Адлер специалисты при проверке партии свежих мандаринов выявили карантинный объект — коричневого мраморного клопа (Halyomorpha halys St.). Фрукты поступили автотранспортом из-за рубежа.
Наличие опасного живого организма подтвердили эксперты Краснодарского филиала ФГБУ ВНИИЗЖ во время лабораторного исследования, после чего зараженную партию продукции вернули отправителю.