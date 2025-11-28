Россельхознадзор предотвратил ввоз 12,5 т зараженных мандаринов на Кубань

Специалисты Россельхознадзора предотвратили ввоз в Краснодарский край 12,5 т мандаринов, зараженных карантинным вредителем. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

25 ноября в автомобильном пункте пропуска Адлер специалисты при проверке партии свежих мандаринов выявили карантинный объект — коричневого мраморного клопа (Halyomorpha halys St.). Фрукты поступили автотранспортом из-за рубежа.

Наличие опасного живого организма подтвердили эксперты Краснодарского филиала ФГБУ ВНИИЗЖ во время лабораторного исследования, после чего зараженную партию продукции вернули отправителю.

Алина Зорина