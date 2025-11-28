В аэропортах Краснодара и Геленджика сняли ограничения на полеты

Аэропорты Краснодара и Геленджика работают в штатном режиме, введенные ранее ограничения на полеты сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ограничения ввели на прием и выпуск воздушных судов около 05:39 в Краснодаре и около 05:54 в Геленджике. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Согласно действующему регламенту, прием и выпуск самолетов в Краснодаре производится только в период с 09:00 до 19:00 мск, а авиагавань Геленджика принимает регулярные рейсы с 08:30 до 20:00 мск.

«Ъ-Кубань» писал, что в аэропорту Сочи также были введены ограничения на прием и выпуск самолетов. В городе работают системы отражения атаки БПЛА, жители слышат сирену. На территории курорта все службы работают в режиме повышенной готовности. Их координацию осуществляет оперативный штаб Сочи.

Глава города Андрей Прошунин также призвал местных жителей не отпускать детей на занятия в детские сады, школы, колледжи и университеты, несмотря на то, что организации продолжают работать. Необходимо дождаться сигнала отмены атаки беспилотников.

Алина Зорина