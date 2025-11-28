«Три товарища», вечер с Markul и «Собачье сердце»

В пятницу, субботу и воскресенье в барах Краснодара выступят современные хип-хоп и поп-артисты. А в театрах можно увидеть интересные постановки, основанные на литературных произведениях Ремарка и Булгакова. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».



Какие концерты посетить

28 ноября в 19:00 в ДК Железнодорожников состоится трибьют-концерт Radio Queen. Шоу «Богемская рапсодия». Зрители услышат песни группы в исполнении других музыкантов. Артисты исполнят все знаменитые хиты легендарной группы.

Стоимость билетов — от 2100 руб. (6+)

28 ноября в 20:00 в Sgt. Pepper’s Bar выступит артист Йоп Шоу. Зрителей ожидает концерт альтернативной и поп-музыки, а также все известные песни исполнителя. Организаторы обещают увлекательный музыкальный вечер.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

28 ноября в 23:00 на площадке «Фабрика» пройдет вечер электронной музыки, посвященный творчеству группы Crystal Castles. Как сказано в аннотации, поклонники группы получат возможность насладиться их музыкой в новом формате и пообщаться с единомышленниками. Вечеринка пройдет в формате диджей-сетов.

Стоимость билетов — от 1400 руб. (18+)

28 ноября в 18:00 в El Barto BAR со своим сольным концертом выступит Гора Гилов (Gor Giloff). Как сказано в описании шоу, артист является виртуозом звука, покорителем сердец и просто человеком, чьи песни заставляют зрителей плакать и смеяться одновременно.

Стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

29 ноября в 18:00 в Sgt. Pepper’s Bar состоится выступление метал-группы Voroth в рамках Oroborus Tour. В новой концертной программе зрители впервые услышат композиции из будущего второго студийного альбома. Помимо свежих песен, Voroth порадует поклонников старыми хитами.

Стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

29 ноября в 20:00 в Кроп Арене выступит хип-хоп и рэп исполнитель Markul, который приедет в город со своим новым туром Make Depression Great Again Tour.

Стоимость билетов — от 2600 руб. (16+)

30 ноября в 20:00 в Кроп Арене состоится концерт группы «Бонд с кнопкой». Музыканты исполнят свои знаменитые песни, созданные в жанре инди-, рок- и альтернативы. По словам организаторов, посетителей ждет живая музыка и яркая атмосфера.

Стоимость билетов — от 4500 руб. (12+)

Какие спектакли посмотреть

28 ноября в 20:00 в театре «Мой» покажут постановку в жанре трагикомедии под названием «Жизнь Человека». Пьеса исследует судьбу абстрактного человека, охватывая ключевые этапы его жизни — от рождения до смерти. В центре сюжета — противостояние человека и таинственной силы, символизирующей судьбу, рок или высшие силы, которые определяют его путь.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

28 ноября в 18:30 в театре драмы им. М. Горького состоится показ комедийного спектакля «Примадонны». Актеры покажут историю обладательницы многомиллионного состояния Флоренс Снайдер из Йорка, которая безуспешно ищет детей своей сестры из далекой Англии — Макси и Стива. Не исключено, что они могут унаследовать большую часть ее состояния. Как после такого объявления вмиг не найтись потерянным родственникам.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

28 ноября в 18:30 в театре Veritas зрителям покажут драматический спектакль «Три товарища», основанный на одноименном произведении Эриха Марии Ремарка. Эта постановка повествует о боли поколения и о свете, который мы находим в людях, появляющихся в нашей жизни, когда мы теряем надежду.

Стоимость билетов — от 1100 руб. (12+)

28 ноября в 19:00 «Один театр» представит постановку под названием «Гадюка». Ольга Зотова, семнадцатилетняя гимназистка, живет с родителями в роскошном купеческом доме. Она хорошо учится, увлекается музыкой и чтением зарубежных романов. Как и многие, она мечтает о своем счастье. Но ее жизнь меняется, когда начинается гражданская война.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)

19 и 30 ноября в 17.00 в театре драмы им. М. Горького покажут спектакль «Собачье сердце», основанный на одноименной повести Михаила Булгакова. Рассказ о профессоре Преображенском — это история больших надежд и глубокого разочарования. Несмотря на свои смелые идеи, он не смог создать идеального члена общества, посягнув на природу.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

30 ноября в 17:00 в Музыкальном театре состоится показ спектакля в жанре балета под названием «Легенда о любви». Это история двух влюбленных — каменотеса Ферхада и восточной принцессы Ширин — насчитывает много веков. Современные интерпретаторы продлевают жизнь древним сказаниям, придавая им новое звучание и актуальность.

Стоимость билетов — от 600 руб. (6+)

30 ноября в 17:00 в театре Veritas зрителям покажут драматическую постановку «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Спектакль основан на произведении, которое очень похоже на жизнь современного подростка. Мы все боимся ошибаться и выделяться из толпы. Иногда мы слепо следуем трендам и массам, чтобы не отличаться от других. Но Джонатан, несмотря на это, учился летать через боль и трудности. Он даже пожертвовал своим местом в стае ради исполнения мечты.

Стоимость билетов — от 750. (0+)

Что смотреть в кино

В краснодарских кинотеатрах на экраны вышел драматический фильм с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном в главных ролях — «Умри, моя любовь». История расскажет о двух супругах, которые вместо тихого семейного рая попали в настоящий ад совместной жизни. Грейс и Джексон покидают Нью-Йорк и отправляются в горы Монтаны, чтобы начать новую жизнь, полную любви. Однако со временем их страсть перерастает в одержимость.

Стоимость билетов — от 570 руб. (18+)

Также в прокате продолжение серии фильмов — «Иллюзия обмана 3». «Четыре всадника» снова в деле. Новое поколение иллюзионистов покоряет зрителей захватывающими трюками, магией и волшебными превращениями.

Стоимость билетов — от 350 руб. (16+)

Зрители Краснодара также могут посмотреть турецкую мелодраму с Ханде Эрчел в главной роли — «Два мира, одно желание». Бильге и Джан кажутся совершенно разными: он — известный археолог, она — успешный юрист. Их пути пересеклись еще в детстве, когда дружба переросла в нечто большее, навсегда связав их судьбы.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

Для самых маленьких зрителей в кинотеатрах идет приключенческий мультфильм «Эльф и украденное Рождество». Эльф Йойо всегда мечтал работать на заводе Санты, но когда он устроился туда, его ждало разочарование. Завод был полностью автоматизирован, духа Рождества не осталось, а сам Санта исчез. Когда злодейка Кибер Скрудж взломала систему безопасности и начала угрожать сорвать праздник, Йойо собрал команду друзей и отправился на поиски Санты.

Стоимость билетов — от 480 руб. (6+)

Куда сходить еще

28, 29 и 30 ноября жители и гости Краснодара могут посетить увлекательную выставку «Град Екатеринодар» в Музее-заповеднике им. Фелицына. Зрителей познакомят с историей заселения кубанских земель, с различными этносами, а также расскажут о развитии Екатеринодара с момента его основания до начала ХХ века.

Стоимость билетов — от 150 руб. (0+)

30 ноября в 18:00 в StandUp Ringo состоится юмористическое шоу «Открытый микрофон». На одной сцене выступят как известные комики с миллионными просмотрами в соцсетях и на видеохостингах, так и начинающие артисты, делающие первые шаги в мире юмора.

Стоимость билетов — от 200 руб. (16+)

30 ноября в 14:00 на Ozon Арене встретятся «Краснодар» и «Крылья Советов». У зрителей будет возможность наблюдать противостояние черно-зеленых быков и самарских гостей.

Стоимость билетов — от 700 руб. (0+)

