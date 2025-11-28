Моцарт, хиты Queen и женский Stand Up

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут послушать хиты группы Queen и произведения Моцарта. А еще можно сходить на Stand Up и кинопремьеры. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

28 ноября в 19.00 «Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской» вокальный ансамбль «Сочи-Соло» под руководством Ларисы Венгоржевской представит программу с участием солистов Сочинской филармонии — Дарьи Морозовой и Киры Тихоновой (сопрано), Елены Чистяковой (скрипка), Светланы Трофименко (виолончель), Константина Киселева (контрабас), а также пианистов Валерии Анфиногеновой, Екатерины Зориной, Наталии Люх, Александры Осиповой и Сурена Вартаняна; вечер будет посвящен творчеству композитора Арно Бабаджаняна, известного слушателю благодаря популярным эстрадным произведениям и в то же время обладавшего значительным академическим наследием.

Стоимость билета — от 600 руб. (12+)

30 ноября в 19:00 в «Доме культуры» в Красной Поляне пройдет концерт «Только! Моцарт». В программе прозвучат Соната до мажор K.279, Соната для скрипки и фортепиано ми минор K.304 и Трио для фортепиано, скрипки и виолончели соль мажор K.564; произведения исполнят Илья Ульяницкий (фортепиано), Анна Тихвинская (скрипка) и Светлана Рясная (виолончель), а сам концерт входит в цикл классической музыки «Только! Классика». Продолжительность мероприятия — 90 минут.

Стоимость билета — от 600 руб. (6+)

30 ноября в 18:00 на сцене «Зимнего театра» начнется «Radio Queen. Шоу "Богемская рапсодия"». В последний выходной ноября есть возможность погрузиться в атмосферу легендарных концертов группы Queen с трибьют-шоу Radio Queen. Гостей ждет живое исполнение рок-хитов в сопровождении симфонического оркестра.

Стоимость билета — от 2 400 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

28 ноября в 19:00 в «Зимнем театре» состоится комедийный спектакль «Авантюра». В центре сюжета талантливый художник, который сталкивается с трудностями в личных отношениях. Его жизнь наполнена недоразумениями и нелепыми ситуациями, что затрудняет поиск настоящей любви. Ситуация меняется, когда в его жизнь входит женщина, способная изменить его восприятие мира. Теперь ему предстоит разобраться с теми проблемами, которые он сам создал. Однако запутанные обстоятельства могут привести к неожиданным встречам и сближению двух людей. Пьеса написана в традициях комедии положений. Обращаем внимание, что состав исполнителей может изменяться без предварительного уведомления. Продолжительность — 150 минут.

Стоимость билета — от 1 200 руб. (18+)

28 ноября в 19:00 в «Новом театре Сочи» пройдет «Варшавская мелодия». Спектакль представляет собой ностальгическую постановку об истории любви, прерванной границами — как географическими, так и теми, что лежат в основе человеческой судьбы. Сюжет раскрывает историю двух людей, встретившихся в Москве в послевоенный период, чьи чувства проходят испытания временем, расстоянием и жизненными обстоятельствами, проверяющими их способность сохранить тепло и надежду на невозможное, а также ответить на вопрос, смогут ли они обрести счастье или останутся пленниками прошлого, которое проявляется в каждом воспоминании и становится связующим мостом между реальностью и мечтой. Продолжительность спектакля — 2 часа с антрактом.

Стоимость билета — от 1 900 руб. (12+)

Что посмотреть в кино

С 27 ноября в кинотеатрах Сочи можно посмотреть комедию «По-братски». Антон и Света Лебедевы приняли решение о разводе. В связи с возникшими бюрократическими трудностями им необходимо отправиться в Нежногорье, где состоялась их свадьба. На помощь им приходят соседи — Валентин и Варвара Бублики, а также их сын Платон Валентинович, которые также планируют поездку в том же направлении. Антон и Света решают присоединиться к ним, не осознавая, что может их ожидать в пути. Продолжительность фильма — 97 минут.

Стоимость билета — от 450 руб. (16+)

Все выходные в кинотеатрах курорта будет доступна премьера турецкой мелодрамы «Два мира, одно желание». В фильме представлены два главных героя: Бильге и Джан, между которыми на первый взгляд нет ничего общего. Джан — известный археолог, увлеченный своей работой, в то время как Бильге — успешный и прагматичный юрист. Их судьбы пересеклись в детстве. В дальнейшем жизнь развела их по разным путям, однако однажды они вновь встретятся. Продолжительность фильма — 116 минут.

Стоимость билета — от 550 руб. (16+)

Также кинолюбителям доступна комедия «Письмо Деду Морозу». В жизни юриста Петра Безуглова отсутствуют элементы фантазии. Его существование строго регламентировано правилами, которые он соблюдает безукоризненно. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя писал Деду Морозу в детстве, и отправляет их в новогодний почтовый ящик. На следующее утро все детские желания господина Безуглова начинают исполняться, что ставит под угрозу не только его жизнь, но и безопасность его семьи, а также потенциально всего мира. Продолжительность фильма — 90 минут.

Стоимость билета — от 400 руб. (6+)

Куда сходить еще

В пятницу, 28 ноября, в 20:00 состоится женский Stand Up. В Red Buffet Lounge пройдет вечер стендап-комедии с участием ведущих комедианток города, которые представят программу о темах, обычно остающихся вне рамок публичных обсуждений; для гостей будут доступны линия раздачи и бар, при этом рекомендуется приходить заранее для выбора блюд и напитков. Stand Up состоится по адресу ул. Юных Ленинцев, 10/2. Продолжительность мероприятия — 90 минут.

Стоимость билета — от 599 руб. (18+)

