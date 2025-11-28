В Сочи отражают атаку БПЛА

В Сочи действуют системы отражения атаки беспилотных летательных аппаратов. Ранее на территории города объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Жителей призывают не подходить к окнам и укрыться в безопасном помещении — в коридоре, ванной, туалете или в кладовой. Во время своего пребывания на улице следует укрыться в подвале, тоннеле, подземном переходе или на парковке. Глава города также напомнил о запрете на съемку работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб и средств защиты объектов атаки.

«Все городские службы приведены в состояние максимальной готовности. Их действия координирует городской оперативный штаб», — заявил мэр.

Андрей Прошунин отметил, что школы и детские сады продолжают работать, обеспечивая безопасность детей. В учреждениях есть специально оборудованные места для укрытий, а персонал знает, как действовать при угрозе атаки, однако если ваш ребенок все еще находится дома, то не следует его отправлять на занятия. Лучше дождаться отмены угрозы беспилотной опасности. Это также касается студентов.

Алина Зорина