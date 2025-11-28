Госпаблики Ростовской области разместили более 2 млн публикаций

В январе-октябре 2025 года официальные сообщества Ростовской области разместили в соцсетях более 2 млн публикаций. Всего в регионе насчитывается более 5,3 тыс. госпабликов. По данному показателю область входит в топ-5 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На публикации госорганов в этот период отреагировали 19 млн посетителей, жители региона оставили более 1 млн комментариев и сделали около 600 репостов.

В правительстве отметили, что госпаблики помогают повысить уровень доверия к органам власти, подведомственным учреждениям, организациям.

Наталья Белоштейн