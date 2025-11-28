Ростовская область увеличила объем экспорта текстиля на 30%

За три квартала 2025 года в Ростовской области объем экспорта текстильных изделий и обуви вырос на 30% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы министерства промышленности и энергетики Ростовской области.

В ведомстве эту динамику связывают с переориентацией донских производителей текстиля на рынки дружественных стран. Так, в указанный период выпуск готовых тканей составил 16,3 млн кв. м, а постельного белья — 254,5 тыс. единиц.

В регионе производят домашний текстиль из махровых и трикотажных тканей, швейные изделия, высокотехнологичные синтетические ткани, ковры и полипропиленовую упаковку

В министерстве отметили, что доля легкой промышленности в структуре промышленного производства региона составляет 4%.

В регионе для промышленных предприятий, включая производителей текстиля, действует множество преференций. Среди них: субсидирование затрат на подключение к инженерной инфраструктуре и уплату процентов по кредитам, налоговые льготы, инвестиционный налоговый вычет, программы РИП и СЗПК, а также льготные займы регионального Фонда развития промышленности.

Наталья Белоштейн