Губернатор Подмосковья подписал закон для общепита об ограничении продажи алкоголя

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. Кафе, бары и другие точки, вход в которые расположен во дворе, смогут продавать алкоголь только с 13:00 до 15:00. Для ресторанов действует исключение. Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Запрет не коснется алкомаркетов, которые расположены со стороны дороги или во «встроенно-пристроенных» помещениях жилых домов. В Мособлдуме называли закон инструментом для борьбы с «псевдокафе, которые являются очагами правонарушений, мусора, шума», как говорил председатель Игорь Брынцалов.

С сентября в Московской области действует запрет для магазинов на продажу алкоголя во дворах жилых домов. Избежали ограничения только те торговые точки, вход которые находится со стороны улицы и не дальше 30 м от края проезжей части. Из-за этого закона больше тысячи магазинов Московской области прекратили продавать алкоголь, заявлял Игорь Брынцалов.

Подробнее об антиалкогольных кампаниях в российских регионах — в материале «Ъ» «Спиртоносный удар».