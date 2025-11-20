Во дворах Подмосковья продажу алкоголя в общепите ограничат до двух часов в день

Мособлдума приняла закон об ограничении времени продажи алкоголя в общепите в многоквартирных домах Подмосковья. Заведения, вход в которые расположен во дворе, смогут продавать алкоголь только с 13:00 до 15:00. Изменения вступят в силу 1 марта 2026 года. Сейчас запрет действует с 23:00 до 8:00. Речь идет о кафе, барах и других заведениях. Для ресторанов действует исключение.

«Это еще один инструмент для борьбы с так называемыми псевдокафе, которые являются очагами правонарушений, мусора, шума,— приводит пресс-служба Мособлдумы слова председателя Игоря Брынцалова.— Наши дворы, где гуляют и играют наши дети, должны быть местом спокойствия и безопасности».

С 1 сентября в Подмосковье запрещено продавать алкоголь в магазинах во дворах жилых домов. Получить лицензию могут только те торговые точки, вход в которые находится со стороны улицы — не дальше 30 м от края проезжей части. По словам Игоря Брынцалова, после вступления этих мер в силу более 1,2 тыс. магазинов в Подмосковье прекратили продавать алкоголь.

