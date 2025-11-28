Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске отражают атаку БПЛА, в городе включили сирену

В Новороссийске отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. Звук сирены местные жители услышали около 00:26 по мск.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Мэр призвал местных жителей укрыться в безопасных местах — цоколях или жилых помещениях без окон.

«Прошу сохранять спокойствие»,— написал Андрей Кравченко в соцсетях.

Он также напомнил о запрете производить съемку работы средств ПВО, оперативных и специальных служб.

Наталья Решетняк

