В Новороссийске отражают атаку БПЛА, в городе включили сирену
В Новороссийске отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. Звук сирены местные жители услышали около 00:26 по мск.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Мэр призвал местных жителей укрыться в безопасных местах — цоколях или жилых помещениях без окон.
«Прошу сохранять спокойствие»,— написал Андрей Кравченко в соцсетях.
Он также напомнил о запрете производить съемку работы средств ПВО, оперативных и специальных служб.