В Ростове зафиксировали случай мародерства в расселенном доме

Сегодня, 27 ноября, в социальных сетях и СМИ отмечен «вопиющий случай мародерства в расселенном аварийном доме на ул. Нариманова». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

«На опубликованных фото видно, что имущество жильцов расселенного дома погружено в автомобиль с надписью “ЖКХ”. Глава администрации Ворошиловского района Васильев М.В. доложил, что ведется служебная проверка», – написал, в частности, ростовский градоначальник.

Он поручил Михаилу Васильеву обратиться в правоохранительные органы.

Александр Скрябин подчеркнул, что виновные должны понести заслуженное наказание.

Ефим Мартов