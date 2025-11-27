На Дону усовершенствуют электронную систему записи к врачам

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил областному Минздраву проработать изменения электронной записи к врачам, чтобы в поликлиниках обеспечить единый, безбарьерный маршрут пациентов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что региональный портал записи на прием здоровьедона.рф, к которому подключены все государственные медицинские организации региона, запущен в ноябре 2024 года. С его помощью на прием к врачам записываются более 15 тыс. человек.

По оценкам специалистов, электронная запись позволила сократить очереди в регистратуру в четыре раза.

Для организации электронной записи в последние пять лет в поликлиники и больницы региона поставлены 22 тыс. компьютеров, более 500 аппаратно-программных комплексов, внедрено 11 централизованных подсистем.

Наталья Белоштейн