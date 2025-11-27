Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону усовершенствуют электронную систему записи к врачам

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил областному Минздраву проработать изменения электронной записи к врачам, чтобы в поликлиниках обеспечить единый, безбарьерный маршрут пациентов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что региональный портал записи на прием здоровьедона.рф, к которому подключены все государственные медицинские организации региона, запущен в ноябре 2024 года. С его помощью на прием к врачам записываются более 15 тыс. человек.

По оценкам специалистов, электронная запись позволила сократить очереди в регистратуру в четыре раза.

Для организации электронной записи в последние пять лет в поликлиники и больницы региона поставлены 22 тыс. компьютеров, более 500 аппаратно-программных комплексов, внедрено 11 централизованных подсистем.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все