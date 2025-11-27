NYT: Рубио поручил убедить западных союзников ограничить иммиграцию

Госсекретарь США Марко Рубио приказал американским дипломатам оказывать давление на правительства стран Европы, Канады, Австралии и Новой Зеландии, чтобы побудить их ограничить иммиграцию. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на дипломатическую телеграмму от 21 ноября, оказавшуюся в распоряжении издания. По данным газеты, дипломатам также поручено направлять отчеты, если европейские власти «неоправданно поддерживают» приезжих.

Директива предписывает дипломатам «выражать обеспокоенность США по поводу насильственных преступлений (в принимающих странах.— “Ъ”), связанных с лицами миграционного происхождения». Посольства также будут составлять отчеты о таких преступлениях и оценивать меры принимающих правительств в сфере миграции, включая «неоправданную поддержку мигрантов в ущерб местному населению».

Дипломаты должны призывать местные власти к защите «граждан от негативных последствий массовой миграции, включая вынужденное перемещение, сексуальное насилие и нарушение порядка», а также к бдительности «в связи с распространением радикального ислама» среди мигрантов, которое «приводит к росту антисемитских и антихристианских инцидентов».

21 ноября Госдепартамент объявил, что будет собирать информацию о политике в странах Европы, которая «потворствует» преступлениям мигрантов, и законах, ограничивающих выступления против иммиграции. 24 ноября неназванный сотрудник Госдепартамента подтвердил, что посольства США будут доводить до сведения западных союзников обеспокоенность Вашингтона массовой миграцией. В заявлениях ведомства эта проблема названа «экзистенциальной угрозой западной цивилизации», которая «может подорвать стабильность ключевых союзников Америки».

Администрация президента США Дональда Трампа продолжительное время критикует миграционную политику западных союзников. В феврале этого года вице-президент Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности назвал массовую миграцию «самым неотложным» вызовом для Европы. В сентябре на выступлении в ООН Дональд Трамп заявил, что страны Европы «катятся в ад» из-за массовой иммиграции. Он призвал их следовать примеру США и «принять решительные меры» для прекращения неконтролируемой миграции.

Ярослав Фокин