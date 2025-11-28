РСПП фиксирует замедление спада деловых настроений

Сводный индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в ноябре составил 46,6 пункта, таким образом, он вернулся к сентябрьскому значению после снижения в октябре до минимальных в этом году 44,3 пункта (см. “Ъ” от 6 ноября). В опросе РСПП приняли участие 130 компаний (80% из них представляют крупный бизнес, 45% — промышленный сектор).

Отметим, что в части как минимум промышленности движение индекса РСПП не совпадает с итогами опроса производителей экспертами Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, которые, напротив, зафиксировали замедление деловой активности в ноябре в этом секторе (см. “Ъ” от 24 ноября).

Тем не менее и небольшой прирост индекса РСПП в ноябре — это лишь замедление спада в состоянии деловой среды (рост от снижения, напомним, отделяют пороговые 50 пунктов). Некоторое улучшение объясняется увеличением значений почти всех субиндексов, составляющих сводный индекс. Исключение — компонента логистики: в этой сфере продолжается небольшое снижение активности (с 46,5 пункта в октябре до 46,1 пункта в ноябре). В основном это объясняется ухудшением оценок уровня складских запасов, этот индикатор впервые за два года ушел в отрицательную зону, упав с 50,4 до 47,6 пункта.

Напротив, в зону роста вернулся субиндекс B2G (отношения бизнеса с государством и финансовыми институтами), составивший 52 пункта (плюс 2,1 пункта к октябрю), 48,7 пункта составил субиндекс B2B (бизнес для бизнеса), выросший сразу на 4,4 пункта с октябрьского, минимального за последние три года значения. В ноябре респонденты вдвое реже указывали на прирост случаев невыполнения своих обязательств перед партнерами и подрядчиками. Схожая динамика и в обратном направлении: о срыве договоренностей контрагентами заявила лишь четверть опрошенных (в октябре — треть).

Предприниматели стали чаще говорить об увеличении спроса как на их собственные товары и услуги, так и в целом по своей отрасли, в том числе за счет этого до 47,4 пункта (плюс 1,8 пункта) подрос субиндекс рынка производимой продукции. Улучшилось, судя по их оценкам, и финансовое состояние компаний (субиндекс финансовых рынков прибавил 4,1 пункта и достиг 46,5 пункта). До 39,1 пункта (плюс 2,2 пункта) вырос субиндекс личных оценок бизнес-активности предпринимателями: доля считающих, что состояние делового климата в ноябре ухудшилось, составила 27,7% против 31,3% в октябре.

Полина Попова, Олег Сапожков