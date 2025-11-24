Деловая активность в промышленности не удержала рост

Первые оценки деловой конъюнктуры в российской промышленности по состоянию на 22 ноября, сделанные аналитиками Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), фиксируют, что октябрьский всплеск оптимизма, который фиксировали и опросы компаний Банком России, оказался разовым.

Среди индикаторов, входящих в итоговый индекс промышленного оптимизма ИПН РАН, планы выпуска предприятий стали единственными, показавшими символический рост на 2 пункта в ноябре (см. график). Три остальных ушли вниз, в результате итоговый индекс вернулся к худшим значениям после апреля 2020 года (тогда, напомним, был введен ковидный локдаун).

Так, после существенного улучшения октябрьского баланса фактических изменений спроса в ноябре этот показатель не смог сохранить положительную динамику и незначительно снизился (на 3 пункта после октябрьского скачка на 13 пунктов). Заметим, что в сентябре были получены худшие оценки предприятиями динамики спроса с того же апреля 2020 года.

Прекращение восстановления баланса продаж вызвало резкий рост неудовлетворенности объемами спроса. В ноябре доля оценок «ниже нормы» выросла до 66%, уверенно превзойдя «рекорды» ковидного 2020 года и официально кризисного 2016 года, фиксируют в ИНП РАН. В действительно кризисном 2009 году этот показатель достигал 80%.

Столь же скромным оказалось ухудшение оценок запасов готовой продукции. В ноябре их избыточность выросла на 2 пункта, «оставаясь в пределах разумной обеспеченности этим видом запасов», отмечают авторы исследования.

Напомним, октябрьский рост индекса бизнес-климата, измеряемого ЦБ, во многом был обусловлен улучшением ожиданий, а не текущих оценок. Хуже других чувствовали себя сельское хозяйство, торговля автомобилями и чуть в меньшей степени добыча полезных ископаемых. В лидерах по оценке произошедших изменений были стройка, торговля (кроме авто), услуги и частично обработка; они же показали и максимальный рост инфляционных индикаторов. Такой отскок оценок компаний заставил аналитиков говорить, что регулятору, вероятно, придется придерживаться осторожного подхода к ДКП на декабрьском заседании. Эти опасения, похоже, не оправдались, и, учитывая дальнейшее сжатие частного потребления, согласно Сбериндексу, регулятор, скорее, продолжит смягчение своей политики.

Артем Чугунов