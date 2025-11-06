У промышленников испортилось настроение

Сводный индекс деловой среды Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в октябре составил 44,3 пункта — и это минимальное значение в 2025 году. Относительно сентября показатель снизился сразу на 2,3 пункта. Негативная динамика обусловлена нахождением всех субиндексов, из которых складывается общий результат, в зоне отрицательных значений (ниже 50 пунктов).

Отметим, что схожим образом в октябре повел себя и индекс RSBI, которым измеряется уровень деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства. Впервые с декабря 2022 года он также ушел в область спада, опустившись ниже 50 пунктов (см. “Ъ” от 21 октября).

«Внутри» сводного индекса РСПП на 4,2 пункта упал субиндекс логистики: он составил 46,5 пункта и впервые за пять месяцев покинул область положительных оценок. Это произошло из-за резкого ухудшения оценки предпринимателями уровня складских запасов: этот индикатор опустился сразу на семь пунктов. В худшую сторону изменилась и ситуация в B2G-секторе (отношения бизнеса с государством и финансовыми институтами) — 49,9 пункта в октябре против 51,6 пункта в сентябре.

В В2В-секторе (бизнес для бизнеса) соответствующий субиндекс деловых настроений снизился до 44,3 пункта (после 46,4 пункта в сентябре) — это минимум за последние три года. Так, компании стали чаще говорить о невыполнении обязательств как со своей стороны (минус 5,6 пункта), так и со стороны партнеров и подрядчиков (минус 3,7). Отметим, именно неплатежи контрагентов опрошенные компании назвали главным ограничительным фактором развития в третьем квартале (см. “Ъ” от 5 ноября).

До 42,4 пункта (минус 2,1) опустился субиндекс финансовых рынков: компании хуже, чем в сентябре, оценили как свое финансовое положение (39 пунктов в октябре против 41,7 в сентябре), так и состояние фондового рынка (41,3 против 46 пунктов).

Субиндекс личных оценок деловых настроений бизнеса также показал негативную динамику — 36,9 пункта против 40,5 в сентябре. Незначительно (на 0,1 пункта, до 45,6 пункта) изменилась оценка состояния дел на рынке производимой продукции. При этом внутренняя динамика показателя оказалась разнонаправленной: индикатор оценок спроса в целом по отрасли опустился до 43,6 пункта (минус 2,6 пункта), тогда как индикатор, демонстрирующий оценки спроса на предложение самих компаний, напротив, укрепился до 46,2 пункта (плюс 2 пункта).

Полина Попова