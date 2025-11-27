Экс-сотрудников военно-строительного управления обвинили в получении взяток

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывших сотрудников ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». Обвинения в получении взяток предъявили начальнику обособленного подразделения Дмитрию Сюртукову и руководителю проекта подразделения по сопровождению контрактов Сергею Троценко. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Дело связано с возведением военных объектов в Калининградской области. По данным ведомства, в 2020-2023 годах госзаказчик заключил контракты с ООО «Комплитстрой групп» на общую сумму свыше 230 млн руб. При выполнении работ глава «Комплитстрой групп» дал фигурантам взятку в виде денег и автомобиля марки Lexus. Общая сумма взятки превысила 12 млн руб.

На взяткополучателей указал руководитель «Комплитстрой групп». В связи с этим следствие рассмотрит в особом порядке вопрос о его уголовном преследовании.

В начале года главу «Комплитстрой групп» Александра Архипова обвинили в злоупотреблении полномочиями при строительстве объектов в Калининградской области. Сообщалось, что ущерб по делу достиг более 300 млн руб. В августе фигурантом дела о получении взяток от господина Архипова стал бывший замначальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаил Саркисов, его дело в ноябре направили в суд.

Никита Черненко