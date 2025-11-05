В суд направили дело экс-замглавы отдела стройуправления Калининграда

Прокуратура утвердила обвинение бывшему замначальника по сопровождению проектов строительного управления Калининграда Михаила Саркисова. Его обвиняют в получении взятки при выполнении госконтрактов. Дело направили для рассмотрения в Центральный районный суд Калининграда, сообщила пресс-служба СКР.

Следствие установило, что Минобороны в 2022-2023 годах заключило контракты на строительство в Калининградской области с ООО «Комплитстрой групп». Стоимость работ превысила 800 млн руб., господин Саркисов должен был контролировать ход исполнения контрактов. В 2024 году он получил взятку от главы «Комплитстрой групп». Из-за этого условия контрактов не были выполнены.

Михаил Саркисов стал фигурантом уголовного дела 13 августа. В сентябре у него арестовали имущество, в том же месяце СКР завершил следствие по делу. В начале года в злоупотреблениях полномочиями обвинили главу «Комплитстрой групп» Александра Архипова, а также глав ООО «Атенон» Артема Евдокимова и Михаила Масленникова. Сообщалось, что фигуранты растратили свыше 300 млн руб. при строительстве объектов в Калининградской области.

Никита Черненко