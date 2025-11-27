Readovka объявила о приобретении информагентства Ura.ru

27 ноября юридическое лицо Ura.ru (Ура.ру) — ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» — стало частью холдинга Readovka. Об этом сообщили в Telegram-канале медиагруппы.

Приобретение актива в Readovka объяснили усилением работы с региональной повесткой. Ura.ru в холдинге назвали одним из крупнейших информагентств России, влияние которого на Урале и на федеральном уровне «сложно переоценить».

В Readovka уточнили, что само агентство и другие его проекты продолжат работать в привычном режиме. Редакционную политику издания, заверили в холдинге, будут формировать нынешние сотрудники Ura.ru самостоятельно. Своей основной задачей Readovka назвала сохранение профессионального коллектива агентства, «базовые ценности» которого должны остаться прежними.

ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» — учредитель агентства Ura.ru. Бенефициары компании, согласно Kartoteka.ru, — Елена Куимова (75%) и Михаил Вьюгин (25%). Как выяснил «Ъ-Урал» в сентябре, юрлицо Ura.ru попало под арест по иску Генпрокуратуры об изъятии активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Они считаются владельцами Ura.ru (госпожа Куимова — гендиректор «Голубино-1», которая принадлежит предпринимателям).

В конце октября главный редактор Ura.ru Диана Козлова говорила «Ъ-Урал», что издание готовится к возможной смене собственника. В качестве покупателей актива рассматривались как госструктуры, так и коммерческие компании. При этом в руководстве Ura.ru отмечали, что ни само издание, ни его юрлицо не подлежат национализации, а арест ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» не влияет на отношения с контрагентами и сотрудниками.

Информационное агентство Ura.ru в 2006 году основала журналистка Аксана Панова. После этого она продала контрольный пакет инвесторам и ушла из коллектива во время корпоративного конфликта. Журналисты Ura.ru работают в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, в Пермском крае, а также в Москве.

Подробнее о деле Бикова и Боброва — в материале «Ъ» «С бизнесменов взыскали дважды».