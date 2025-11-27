В Севастополе экс-полицейскую осудят за организацию незаконной миграции

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора отдела по вопросам миграции ОМВД России по Гагаринскому району. Экс-сотрудницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и фиктивной постановке на учет иностранных граждан, что подпадает под ч. 1 ст. 285 и ст. 322.3 УК РФ, сообщает следственный комитет Крыма в своем Telegram-канале.

По данным следствия, в период с августа по октябрь 2024 года должностное лицо оформило ряд иностранных граждан по месту пребывания, несмотря на то что представленные ими документы не позволяли проживать или работать на территории России. В учетные системы были внесены заведомо ложные сведения, что фактически создало условия для незаконного пребывания мигрантов в городе.

Незаконная деятельность была выявлена в результате совместной работы следствия и оперативных сотрудников УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, установивших схему фиктивных регистраций.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Мария Удовик