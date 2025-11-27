Основателя ребцентра из Ростова-на-Дону разыскивает полиция

Психолог и основатель ребцентра из Ростова-на-Дону Анна Хоботова стала фигуранткой уголовного дела. Об этом свидетельствуют данные базы МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: база розыска МВД России Фото: база розыска МВД России

По какой именно статье разыскивается уроженка Новочеркасска, не уточняется. Госпожа Хоботова является основательницей сети реабилитационных центров, которые открыты в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Азове. В карточке Анны Хоботовой на сайте организации сказано, что она имеет два высших образования, является членом общественного совета при ГУФСИН по Ростовской области и президиума фонда помощи заключенным, а также имеет ряд наград.

Константин Соловьев