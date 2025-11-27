В Анапе и Темрюкском районе почти месяц не фиксируют новые выбросы мазута

На Черноморском побережье не обнаружили новых выбросов мазута за прошедшую неделю. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

С 22 по 27 ноября в Анапском и Темрюкском районах не фиксировали новых загрязнений нефтепродуктами. По данным оперативного штаба региона, на пляжных территориях продолжают работать специалисты, они проводят ежедневные осмотры и контролируют состояние защитного вала, возведенного в Анапе против зимних штормов.

Согласно информации из Telegram-канала оперативного штаба Краснодарского края, последний раз незначительные выбросы мазута на побережье находили 31 октября. Небольшие выбросы обнаружили в Темрюкском районе вблизи поселка Волна.

София Моисеенко