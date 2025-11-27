Расписание электрички Азов — Ростов изменится с 20 декабря

С 20 декабря по техническим причинам изменится расписание пригородного поезда Азов — Ростов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поезд № 6031 будет отправляться со станции Азов на две минуты раньше, в 20:29, а прибывать на станцию Ростов в 21:34.

В транспортной компании отметили, что поезд будет следовать со всеми остановками, согласно действующему графику движения.

Наталья Белоштейн