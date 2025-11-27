Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Денис Паслер стал почетным гражданином Оренбургской области

Главе Среднего Урала Денису Паслеру присвоили звание «почетный гражданин Оренбургской области». Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Солнцев. «За значительный вклад в развитие Оренбургской области»,— говорится в документе.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Помимо господина Паслера, звания почетного гражданина были удостоены еще двое экс-руководителей Оренбургской области Владимир Елагин и Юрий Берг.

Денис Паслер — уроженец Североуральска (Свердловская область). В 2012-2016 годах он занимал должность председателя правительства Свердловской области, с 2019 года возглавлял Оренбургскую область. После ухода губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в отставку по собственному желанию в марте 2025 года президент Владимир Путин предложил господину Паслеру «вернуться в родные места». В сентябре по итогам трехдневного голосования Денис Паслер был избран губернатором Свердловской области.

Полина Бабинцева

