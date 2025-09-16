Денис Паслер вступил в должность губернатора Свердловской области

Экс-глава Оренбургской области Денис Паслер, который с марта возглавлял Средний Урал, официально вступил в должность губернатора Свердловской области. Церемония инаугурации прошла в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Клянусь верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина; соблюдать Конституцию РФ и Устав Свердловской области»,— сказал господин Паслер.

На инаугурации присутствовали первые лица региона, включая полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жогу и председателя свердловского законодательного собрания Людмилу Бабушкину, вручившую господину Паслеру знак губернатора.

Денису Паслеру 46 лет. Он уроженец Североуральска (Свердловская область), в 2001 году окончил Уральскую государственную горную академию, в 2013 году — Российский экономический университет. В 2012-2016 годах занимал должность председателя правительства Свердловской области, с 2017 года работал главой правления ПАО «Т Плюс», с 2019 года возглавлял Оренбургскую область. После ухода губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в отставку по собственному желанию в марте 2025 года президент Владимир Путин предложил господину Паслеру «вернуться в родные места».

Денис Паслер («Единая Россия») был избран губернатором Свердловской области по итогам трехдневного голосования 12-14 сентября, участие в которых приняли 1 315 164 уральцев (явка составила 39,9%). Кандидат одержал победу с результатом в 805 868 голосов (61,3%), опередив вице-спикера регионального заксобрания от КПРФ Александр Ивачев (получил 200 410 голосов, 15,32%), депутата Госдумы от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Андрея Кузнецова (166 399 голосов, 12,66%), депутата свердловского парламента от ЛДПР Александра Каптюга (80 084 голоса, 6,09%) и областного депутата от «Новых людей» Ранта Краева (35 811 голосов, 2,72%). Конкуренты господина Паслера уже выразили желание наладить с ним конструктивную работу и заявили, что не будут оспаривать итоги голосования.

Василий Алексеев