СКР возбудил уголовные дела по факту избиения школьницы в Краснодаре

Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовные дела после публикаций в социальных сетях о травле 12-летней школьницы в Краснодаре, которой одноклассники нанесли телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В соцмедиа распространилась информация о том, что ученики одной из краснодарских школ избивают 12-летнюю девочку. В публикации также отмечалось бездействие руководства учебного заведения.

Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара возбудил два уголовных дела. Первое — по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), второе — по ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств инцидента. Руководитель СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов поставил расследование на контроль в аппарате следственного управления.