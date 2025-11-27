Корабль с российско-американским экипажем «Союз МС-28» прибыл на МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-28» с российско-американским экипажем пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Корабль в автоматическом режиме причалил к модулю МКС «Рассвет» в 15:34 мск. На борту «Союза МС-28» — космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.
«Союз» взлетел с космодрома Байконур в 12:27 мск. Согласно плану, экипаж будет находиться на орбите 242 суток, по российской программе намечено два выхода в открытый космос.
Предыдущий корабль «Союз МС-27» с двумя космонавтами «Роскосмоса» и астронавтом NASA стартовал с Байконура 8 апреля. Вернуться на Землю он должен 9 декабря.