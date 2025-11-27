Космический корабль с российско-американским экипажем МКС выведен на орбиту

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» успешно стартовала с космодрома Байконур. Космический корабль выведен на орбиту, на его борту находятся три члена экипажа 74-й долговременной экспедиции Международной космической станции, сообщили на трансляции в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Стыковка с российским сегментом МКС ожидается примерно в 15:38 мск. На борту корабля находятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков (командир экипажа) и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс.

Ожидается, что экипаж пробудет на МКС 242 дня, намечено два выхода в открытый космос. Возвращение участников экспедиции на Землю запланировано на конец июля 2026 года.

Предыдущий российский пилотируемый корабль «Союз МС-27» был отправлен в космос 8 апреля. Тогда запуск также осуществлялся при помощи ракеты «Союз-2.1а», стартовавшей с космодрома Байконур. Корабль доставил на МКС двух россиян и одного американца. Его посадка на Землю запланирована 9 декабря.

