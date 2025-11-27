В Ростовской области объем автокредитования снизился на 45%

В январе-октябре 2025 года объем выдачи автокредитов в Ростовской области достиг 31 млрд руб., что на 45% меньше, чем в аналогичный периодом прошлого года (56 млрд руб.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Среди 15 регионов, лидирующих по автокредитованию, наиболее значительное снижение показателей продемонстрировали Ростовская область (-45%), Московская область (-42,9%), Москва (-41,9%), Челябинская область (-41,7%) и Санкт-Петербург (-41,3%). В абсолютных значениях лидерами по объему автокредитов стали Москва (113,5 млрд руб.), Московская область (99,9 млрд руб.) и Санкт-Петербург (68,5 млрд руб.).

В России за отчетный период общий объем автокредитования составил 1,2 трлн руб. Это на 37,6% меньше, чем за аналогичный период в 2024 году.

Наталья Белоштейн