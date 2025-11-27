В Приморско-Ахтарске водитель иномарки врезался в пять автомобилей и погиб

Водитель, находившийся за рулем иномарки, врезался в пять припаркованных автомобилей в Приморско-Ахтарске, после чего скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Авария произошла около 9:30 мск. Водитель автомобиля SsangYong двигался по улице Космонавтов, когда превысил безопасную скорость и врезался в пять припаркованных машин.

Водитель скончался на месте аварии до приезда сотрудников скорой медицинской помощи. В салоне его автомобиля находился пассажир, 62-летнюю женщину доставили в местную больницу с травмами различной степени тяжести.

Алина Зорина