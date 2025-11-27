Глава Сысерти Дмитрий Нисковских выдвинут на должность мэра Екатеринбурга

Глава Сысертского муниципального округа (Свердловская область) Дмитрий Нисковских выдвинут на пост мэра Екатеринбурга. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в мэрии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Урал» в городской администрации, на полях форума «Города России» прошло общее собрание Совета муниципальных образований Свердловской области. Члены ассоциации решили внести губернатору две кандидатуры на пост главы Екатеринбурга — действующего мэра Алексея Орлова и Дмитрия Нисковских.

Напомним, полномочия Алексея Орлова в качестве действующего главы города истекают в феврале 2026 года. Ранее он заявил о желании остаться на второй срок, и его кандидатура была выдвинута. Свердловское региональное отделение «Единой России» уже поддержало решение действующего мэра.

Дмитрий Нисковских родился в 1982 году в Среднеуральске. В 2001 году начал работать слесарем 4-го разряда в ОАО «Уралэлектромедь». В 2002 году закончил Екатеринбургский филиал Академии государственной противопожарной службы МЧС России, в 2009 году — Уральскую государственную юридическую академию. В 2005-2006 годы работал начальником караула ГУ МЧС России по Свердловской области. В 2006-2010 годы являлся депутатом Свердловской областной думы. В 2010-2017 годы работал в правительстве Свердловской области, последняя должность — министр инвестиций и развития. С 18 сентября 2017 года является главой Сысертского городского округа.

На сегодняшний день известно о трех кандидатах. На пост главы Екатеринбурга от регионального отделения партии «Новые люди» выдвинута Ирина Виноградова.

Напомним, выборы мэра в Екатеринбурге впервые пройдут по закону №-33 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», согласно которому главу административных центров субъектов России выбирает городская дума из двух кандидатов, предложенных губернатором. Он выберет их из числа кандидатов, предложенных комиссией по отбору претендентов.

Прием документов на участие в конкурсе от кандидатов начался 10 ноября, набор на конкурс завершится 10 декабря.

Полина Бабинцева, Мария Игнатова