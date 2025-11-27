Вениамин Кондратьев: Кубань является энергодефицитным регионом

Сейчас Краснодарский край испытывает значительную нехватку электроэнергии. Как рассказал на V Всероссийском газомоторном форуме губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, регион является энергодефицитным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По его словам, для развития общественного транспорта в регионе необходимо учитывать существующую ситуацию и тот факт, что электрички и электротранспорт являются энергозатратными способами передвижения. Губернатор заявил, что газомоторное топливо и транспорт, работающий на метане, для курортного и развивающегося края является принципиально важным направлением.

В ходе форума Вениамин Кондратьев подчеркнул в целом важность развития транспортной системы в регионе как курортного направления.

«Мы рады любому отдыхающему, любому туристу, но экологию мы должны сегодня сохранять. Однозначно. А при том качестве дорог, которые в крае становятся лучше, конечно, транспорта будет больше», — подчеркнул глава региона.

По его словам, за последние три года власти региона приобрели 240 единиц общественного транспорта на метане. Однако губернатор отметил, что это не предел, ведь всего в крае есть 5 тыс. общественных автобусов, и из них только 1,1 тыс. работают на метане.

«Это же экологически чистый вид топлива, о чем уже даже не стоит говорить, никого убеждать в этом. Просто нужно двигаться в сторону того, чтобы общественный транспорт, как минимум коммунальный транспорт, точно был на газомоторном топливе», — заявил Вениамин Кондратьев.

Андрей Куценко, Алина Зорина