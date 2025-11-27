Две донские компании присоединились к «зеленому кодексу»

В рамках межрегионального промышленного форума в Ростове-на-Дону ООО «Шахинтекс» и ООО «ТД «Спектр Пак» заключили соглашение о присоединении к «зеленому кодексу». Этот документ направлен на рациональное использование ресурсов и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Об этом сообщил «РБК Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В марте 2024 года к «зеленому кодексу» присоединились ростовские компании «Компания РМС», «КТК Порт» и «Адамант Логистик». Одобрение заявок произошло на заседании комитета торгово-промышленной палаты Ростовской области.

«Зеленый кодекс — это комплекс принципов, регулирующих деятельность компаний. Он объединяет предпринимателей, приверженных ответственному ведению бизнеса и стремящихся улучшить экологическую обстановку в Ростовской области. Кодекс содержит 10 положений, которые компании добровольно принимают на себя.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Шахинтекс» образовано в х. Камышеваха Аксайского района в .2013 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Уставной капитал — 10 млн руб.

ООО «ТД «Спектр Пак» зарегистрировано в Азове в 2015 году. Гендиректором компании является Юлия Васильцова. Основной вид деятельности — оптовая торговля прочими промежуточными продуктами. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб.

Наталья Белоштейн