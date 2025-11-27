На Кубани около 4,2 тысяч единиц техники работает на газомоторном топливе

В Краснодарском крае на данный момент на газомоторном топливе работает около 4,2 тыс. единиц техники. Об этом в ходе V Всероссийского газомоторного форума рассказал заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«К сожалению, у нас сегодня в агропромышленном комплексе всего около 15 тыс. единиц техники используют газомоторное топливо. Это крайне мало. В Краснодарском крае — 4,2 тыс., в Ставропольском — 2 тыс., в Республике Татарстан — 1,2 тыс., в Кабардино-Балкарской Республике — 1 тыс.», — заявил господин Разин.

По его словам, в этом направлении сейчас активно развивается Татарстан. Другие регионы в основном занимают выжидательную позицию. Он также отметил, что главным приоритетом остается продукция компании «КАМАЗ». Есть план по приобретению техники, но пока он «сдержанный» — около 1,2 тыс. единиц.

Андрей Куценко, Алина Зорина