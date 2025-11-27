В Ростове предприятие выплатило 4,6 млн рублей долгов после проверки прокуратуры

В Ростове-на-Дону мясоперерабатывающие предприятие обязали выплатить задолженность перед работниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Правоохранители установили, что организация задолжала заработную плату 82 работникам на сумму более 4,6 млн руб. Руководителю предприятия внесено представление прокуратуры. Отмечается, что сейчас задолженность погашена в полном объеме. Руководителя организации могут привлечь к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Константин Соловьев