В Крыму автомобиль насмерть сбил 13-летнюю школьницу

В Симферопольском районе Крыма водитель автомобиля Mazda 6 насмерть сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе в селе Фонтаны. Происшествие произошло 27 ноября на улице Изобильной, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель сбил ее. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии. Расследование взяла под контроль прокуратура Республики Крым.

Алина Зорина