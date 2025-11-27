Нацпарк в Сочи планируют расширить за счет 3 тысяч участков

В Сочи рассматривают возможность вернуть более 3 тыс. земельных участков в состав Сочинского национального парка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единый научный центр Минприроды России «ВНИИ Экология». Ученые предлагают использовать возвращенные территории для исследований и контроля за инвазивными растениями.

Директор «ВНИИ Экология» Александр Закондырин представил инициативу на V Конгрессе молодых ученых в «Сириусе». Он сообщил о планах создать научный полигон, где специалисты смогут тестировать биологические методы защиты в условиях местных экосистем.

Из состава нацпарка с конца 90-х годов выбыло более 11 тыс. участков общей площадью почти 8 тыс. га, уточняет агентство. Около 5,5 тыс. участков успели освоить застройщики, еще примерно 3 тыс. участков площадью 2,5 тыс. га остаются незастроенными и могут вернуться в границы особо охраняемой территории.

Анна Гречко