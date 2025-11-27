Лукашенко: в военном конфликте на Украине «не будет победителя»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает правильным, что его американский коллега Дональд Трамп «поджимает» стороны конфликта на Украине, чтобы достичь мирного урегулирования. Однако победителя в этом конфликте не будет, убежден господин Лукашенко. Он сказал об этом на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке.

«Надо все взвесить и принять взвешенное решение, и Трамп тут прав, когда он поджимает одну и другую сторону!.. Но если грубо говорить, можно было с Россией договориться, поджать ее... А с Украиной, значит, нельзя, и тут негативную роль играет Европейский союз... Надо прекратить эту войну!.. В этой войне боюсь, что не будет победителя»,— отметил белорусский президент.

