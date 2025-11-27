В Азове ликвидировали стихийную свалку рядом с Аллеей Героев.

В Азове завершили уборку стихийной свалки на Аллее Героев. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная.

На аллее установили 20 дополнительных контейнеров и пять урн и ликвидировали стихийную свалку на прилегающей к кладбищу территории. В общей сложности с территории вывезли около 4 тыс. куб. м мусора, спецтехника выровняла грунт на площади 3 тыс. кв. метров.

«Будем и дальше следить за надлежащим содержанием этих территорий. Рассчитываю, что жители также помогут нам в этом через общественный контроль», — написала чиновник.

Константин Соловьев