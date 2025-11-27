Лукашенко призвал не «торпедировать» переговоры по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что для сохранения Украины в нынешних границах не надо «торпедировать» переговоры по мирному урегулированию. Он заявил об этом на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке.

«Хочу просто сказать то, что вижу я. Если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть, с учетом реалий на фронте, нужно договариваться! Не надо торпедировать переговорный процесс!» — призвал господин Лукашенко.

Комментируя мирный план США, который с прошлой недели обсуждают на Западе, президент Белоруссии сказал, что по всем его пунктам можно договориться. «Если где-то чего-то о чем-то не можете договориться, а я из этого его предложения не увидел, что там нельзя по чему-то договориться... Но если вдруг там какая-то территориальная зона, кусочки и так далее в Донбассе, ну оставьте на потом!» — считает Александр Лукашенко.

