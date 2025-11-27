СК возбудил дело против студентки колледжа за взятку преподавателю

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 31-летней жительницы Ростовской области предусмотренное ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Дело расследует следственный отдел по Новочеркасску, сообщает региональный Следком.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2019 году обвиняемая училась в одном из колледжей Новочеркасска. Она обратилась к преподавателю с предложением заплатить за помощь в получении зачета без проверки знаний и регулярного посещения занятий. Студентка передала педагогу 17 тысяч рублей и получила нужную оценку.

Правонарушение обнаружили во время расследования дела против самого преподавателя. Его обвиняют в постоянном получении денег от учащихся.

В настоящее время по делу проводят следственные мероприятия для выяснения всех деталей происшествия.

Валентина Любашенко