«Росатом» поддержал выдвижение Гросси на пост генсека ООН

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что считает главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси достойным кандидатом на пост генсека ООН. По словам господина Лихачева, он считает его порядочным руководителем.

«Считаю, что кандидат более чем достойный. И то, что происходило за последние годы под его руководством в МАГАТЭ, говорит о нем как о дипломате с большой буквы, как о человеке, который смог вникнуть глубоко в детали атомной энергетики, а самое главное, как о человеке, который умеет держать свое слово»,— сказал Алексей Лихачев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Выборы на пост генерального секретаря ООН пройдут в конце июля 2026 года. Его изберет Совет Безопасности ООН, кандидатуру утвердит Генеральная Ассамблея. Аргентина выдвинула на этот пост Рафаэля Гросси, который возглавляет МАГАТЭ с 2019 года. Аргентинский МИД назвал его опытным дипломатом с глубокими познаниями в сфере международных отношений.

Сам Рафаэль Гросси еще в апреле говорил о намерении стать преемником нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша. Также о планах занять эту должность заявляла генсек Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан.

Лусине Баласян