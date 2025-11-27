«Роза Хутор» стал победителем бизнес-премии «Твёрдые знаки» за внедрение ИИ на курорте

Экспертный совет высоко оценил работу Yeti.Coach — интеллектуальной системы, помогающей горнолыжникам совершенствовать технику катания.

Фото: Владимир Клюшкин

«Твердые знаки» — значимая премия издательского дома «Коммерсантъ» в регионах присутствия издания. «Роза Хутор» стал её лауреатом в номинации «Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы».

Победу горному курорту обеспечил сервис Yeti.Coach — высокотехнологичное решение на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Система оценивает технику катания горнолыжников и предлагает персональные рекомендации по улучшению навыков катания. Камеры высокого разрешения, установленные на курорте вдоль трассы «Нагано», фиксируют движение спортсмена с разных ракурсов, специальные датчики измеряют время спуска. Далее алгоритмы машинного зрения проводят автоматический анализ движения, сопоставляя катание пользователей с эталонными прокатами инструкторов «Роза Хутор». Языковая модель формирует понятные персональные рекомендации по улучшению техники. Сервис подходит горнолыжникам всех уровней — от новичков до продвинутых.

«Для «Роза Хутор» важно не только сохранять и развивать олимпийское наследие, но и формировать новые стандарты качества отдыха, улучшающие качество сервиса, гостевого опыта. Мы внедряем технологии там, где они способны сделать впечатления гостей яркими, а сервис — более удобным и персонализированным», — отметил генеральный директор «Роза Хутор» Константин Нестеров.

Издательский дом «Коммерсантъ» — одна из самых авторитетных и влиятельных медиаструктур страны. Премия «Твёрдые знаки» направлена на поддержку компаний, реализующих в регионах наиболее эффективные бизнес-проекты. В этом году на конкурс, организованный «Коммерсантъ -Кубань», поступило 112 заявок от организаций Краснодарского края, Крыма и Адыгеи — это рекорд за всю историю премии на юге России. Экспертный совет, в который вошли представители региональной власти и успешные предприниматели, возглавил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

https://rosakhutor.ru/